ЖК Great: комфорт-класс возле оживленной дороги в промзоне

Строительство жилого комплекса Great происходит на территории бывшей промзоны в Киеве впритык к Днепровской набережной, что может сказаться на качестве жизни будущих жильцов.

Об этом речь идет в свежем экспертном отчете ресурса НЕРУХОМІ.

Инвесторы, прежде чем пойти в отдел продаж, должны учесть, что земельные участки, на которых строится Great, находятся в зоне постоянного сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха. Кроме того, уровень шума, из-за прилегающей Днепровской набережной, превышает санитарные нормы чуть ли не в два раза. Застройщик просто обязан учесть этот нюанс при выполнении работ с шумоизоляцией зданий.

Описание: Строительство ЖК Great Источник: nerukhomi.ua Alt:

Однако этот фактор абсолютно не влияет на инвестиционные риски для покупателей жилья.

Жилкомплекс возводится на месте промышленных предприятий, которые стали неприбыльными. Городскими властями запланировано до 2037 года превратить эту классическую промзону в жилой массив с собственной инфраструктурой.

ЖК Great – масштабный многофункциональный жилой комплекс комфорт-класса, который позиционируется девелоперами, как "город в городе". Это тринадцать 26-этажных домов с собственной социально-бытовой инфраструктурой: с магазинами и офисными зданиями, стадионом и ландшафтным парком, начальной школой и детским садом.

На данный момент активно ведется строительство жилых домов, строить детский сад, школу и торгово-офисный комплекс пока не начали.

Более детально с отчетом по ЖК Great можно ознакомиться, перейдя по ссылке.