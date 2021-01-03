Жилой комплекс в виде бабочки: необычный проект реализовали в Греции. Фото

В престижном греческом курортном городе Вульягмени построили необычный жилой комплекс, который внешне напоминает бабочку.

Описание: Дом-бабочка возле побережья в Греции Источник: designboom.com Alt:

Как сообщает Designboom, создали проект архитекторы из студии 314. Для проживающих там открывается очень красивый вид: дом расположен среди холмов недалеко от морского побережья. Он состоит из четырех зданий, каждое из которых имеет по два этажа и подвал.

Описание: Дом-бабочка возле побережья в Греции Источник: designboom.com Alt:

Крыша зданий напоминает крылья бабочки, они защищают от жары на первом этаже, при этом не закрывают вид на море на втором. Кроме того, специально сделанные отверстия в крыше помогают наполнить дом естественным светом.

Описание: Дом-бабочка возле побережья в Греции Источник: designboom.com Alt:

"Этот жилой комплекс соединил в себе дизайнерский подход к проекту и заботу о комфорте жителей, что обеспечило такой отличный результат", - отмечают создатели проекта.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Мельбурне, в крупнейшем городе Австралии, построили рядом два небоскреба, соединив их многоэтажным мостом. Здания облицевали стеклом, чтобы получать по максимуму солнечного света.