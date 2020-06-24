Застройщики могут найти квартиры для пострадавших от взрыва на Позняках – Кушнир

Застройщики смогут найти по несколько квартир для пострадавших от взрыва в многоэтажке в Дарницком районе Киева.

Об этом написал президент Киевгорстроя Игорь Кушнир в своем блоге на "Украинской правде".

"В независимости от того, кто виноват, в ближайшее время возникнет главный вопрос для пострадавших – где жить? У города нет возможности держать резервный жилой фонд. А у застройщиков готовое жилье, как правило, продано, и основная масса квартир – в процессе строительства", - подчеркнул Кушнир.

Разрушенный дом на Позняках Фото: ГСЧС

Он уверен, что в этой ситуации каждый из крупных застройщиков сможет найти по несколько квартир, которые по минимальной цене предложит городу, если будет принята подобная программа. "А специалистов и оборудование экстренно предоставлять бесплатно", - добавил Кушнир.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Киева готовы выделить 30 млн гривен на решение вопроса с жильем для пострадавших из-за взрыва в Дарницком районе столицы.

Мэр Виталий Кличко пообещал, что город на этой неделе окажет материальную помощь пострадавшим жителям и родственникам погибших.