Застройщикам дали возможность возводить высотки в поселках

Суд в среду, 1 сентября, отменил строительную норму, которая запрещала строительство высоток в поселках под Киевом.

Об этом написал юрист Юрий Хапко у себя в Facebook.

По его словам, Апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, и уже со 2 сентября соответствующие нормы ГСН больше не действуют. "Это открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде столицы", - отметил Хапко.

Юрист отметил, что в последнее время Киев и область постоянно конкурируют за покупателей недвижимости. При этом пригород стал опережать столицу по объему строительства новых площадей недвижимости по ряду факторов. С принятием этого решения такая тенденция только усилится.

Хапко также не исключает, что "окно возможностей" для застройщиков может закрыться, в зависимости от того, какую позицию займет Верховный Суд.

Также известно, что 3 марта Окружной административный суд Киева по иску общественной организации "Круг украинских строителей" к Минрегиону отменил приказ Министерства относительно максимально допустимой высоты жилой застройки, которая определялась от численности населения и классификации населенного пункта. Так, к примеру, города численностью от 50 до 100 тыс. человек включительно допускали усадебную застройку и многоквартирные жилые дома высотой до 48 м (до 16 этажей включительно). А в городах численностью более 100 тысяч человек высотность многоквартирной жилой застройки устанавливалась документацией по пространственному планированию.

Как сообщали НЕРУХОМІ, население пригорода Киева выступает против строительства высоток в их населенных пунктах. Так, жители Быковни, поселка в городской черте столицы (Деснянский район), вышли с протестом 24 июня под стены КГГА, требуя запретить высотную застройку их населенного пункта. По словам протестующих, местная инфраструктура не подходит для небоскребов: там нет дорог, а электропроводка и водоотвод не выдержат новой нагрузки. При этом, местная жительница рассказала, что рядом с ее частным домом, впритык к забору хотят поставить многоэтажку.