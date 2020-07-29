Застройщик НОВОПЕЧЕРСКИХ ЛИПОК показал прибыль

Застройщик ЖК НОВОПЕЧЕРСКИЕ ЛИПКИ Будспецсервис в январе-июне 2020 года получил 27,8 млн чистой прибыли против 158,9 млн грн убытка за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании, передает Интерфакс-Украина. Так, во втором квартале чистая прибыль компании упала на 56%, тогда как выручка возросла в 2,6 раза. Валовой убыток компании в первом полугодии сократился до 1,4 млн грн, убыток от операционной деятельности составил 25,4 млн грн.

Застройщик отчитался о прибыли pixabay.com

Непокрытый убыток ООО "Будспецсервис" снизился на 3,6% – до 742,1 млн грн. Долгосрочные обязательства незначительно сократились до 1,5 млрд грн, текущие – возросли на 12%, до 1,78 млрд грн.

Активы компании за первое полугодие возросли на 9,8% и составили 3,55 млрд грн.

ООО "Будспецсервис" основано в 2003 году. Является заказчиком и застройщиком жилого квартала НОВОПЕЧЕРСКИЕ ЛИПКИ, который возводится на ул. Профессора Подвысоцкого в Киеве. Объем инвестиций в проект - около $1 млрд.

Зарегистрированный капитал составляет 1 млрд грн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительная компания Позняки-Жил-Буд по итогам 2019 года отчиталась о 17,6 млн грн чистого убытка. При этом годом ранее прибыль компании составила более 55 млн грн.