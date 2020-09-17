Законопроекты по градостроительству нуждаются в доработке – юристы

Комитет Ассоциации юристов Украины по недвижимости и строительству обратился в профильные комитеты ВРУ с требованием доработать законопроекты по градостроительству.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Речь идет о следующих законопроектах: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства" (№ 3875) и "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере градостроительства" (№ 3876).

Какие существуют проблемы в строительном законодательстве? pixabay.com

Как подчеркнули в комитете, среди пробелов – проблемы с реализацией градостроительной реформы, увеличение количества судебных споров и риски коррупции.

Юристы выявили следующие проблемные аспекты. В частности, новелла законопроекта № 3875 об отмене лицензирования на строительство объектов, которые по классу ответственности относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями. При этом осуществление такого строительства должно происходить при обязательном участии ответственного сертифицированного прораба. Эксперты убеждены, что, хотя отмена лицензий и упрощает ведение бизнеса – отсутствие переходного периода может привести к проблемам с практической реализацией реформы.

Также эксперты отметили, об отмене разрешения на выполнение строительных работ и введения сообщение о начале их выполнения на объектах, которые по классу ответственности относятся к объектам с СС2 и СС3 последствиями. Юристы Комитета подчеркнули наличие высокой вероятности увеличения количества проблемных и незаконных объектов строительства и количества судебных споров. Причина – проверка представленных документов на соответствие законодательству очевидно проводиться не будет.

По словам экспертов, особого внимания заслуживает вынесения судебных решений по существу исковых требований админсудами по обращению органов государственного градостроительного контроля и надзора в течение 10 рабочих дней после поступления иска. Эксперты Комитета убеждены – сроки очень короткие и необоснованы для таких категорий дел. Кроме того, они не соответствуют общим принципам судопроизводства, а введение таких особенностей несет значительные риски злоупотребления госорганами своими правами.

Также эксперты предлагают доработать введение уголовной ответственности в сфере градостроительной деятельности – в частности, за самовольное строительство. Такая мера является чрезмерной для такого вида правонарушений, а затем может привести к увеличению случаев коррупции.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что в Верховной Раде планируют рассмотрение законопроектов №3875 и 3876 по реформированию градостроительной сферы, которые должны усовершенствовать регулирование в отрасли и заполнить пробелы на законодательном уровне.