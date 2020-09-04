В Раде взялись рассматривать законы, с которых стоило начинать реформу градостроения - эксперты

В Верховной Раде разрабатывают законопроекты №3875 и 3876 по реформе градостроительства, которые должны усовершенствовать регулирование в отрасли и заполнить пробелы на законодательном уровне. Сейчас документы рассматриваются в подкомитетах парламента.

Как сообщила заявила заместитель главы парламентского комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк повторное рассмотрение этих законопроектов планируется провести в следующую среду, 9 сентября.

"Сегодня это очень болезненный вопрос. Существуют огромные коррупционные поборы, постоянные жалобы от застройщиков", - подчеркнула депутат.

С чего надо было начинать реформу градостроительства? pixabay.com

Она также коснулась проблем, которые мешают принятию данных законопроектов. Шуляк напомнила, что оба документа рассматриваются в разных подкомитетах и нужно много еще чего сделать, чтобы вынести их на рассмотрение комитета.

"На заседание комитета кроме депутатов следует пригласить руководителей новосозданных регулирующих структур, представителей Кабмина, чтобы выслушать все комментарии. Реформирование ГАСИ – очень важный шаг для борьбы с коррупционными явлениями в обществе", - подчеркнула депутат.

О том, что указанные законопроекты носят важный характер для строительной отрасли согласны и эксперты ресурса НЕРУХОМІ. Как они отмечают, реформирование отрасли нужно было начать именно с законодательной базы.

"ВРУ начала рассмотрение законопроектов №3875 и 3876, которые касаются реформирования системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, что, несомненно, будет иметь влияние на развитие отрасли в целом. Наконец, мартовские нововведения правительства о ликвидации органов ГАСИ и отраслевое реформирование найдут свое законодательное основание", - прокомментировали эксперты.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что правительство "сдвинулось" в реформе строительного рынка, но натыкается постоянно на сопротивление из-за коррупции в отрасли.