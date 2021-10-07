Законопроект об усилении ответственности в градостроительстве прошел комитет ВРУ

Законопроект №5877 об усилении ответственности за нарушения в градостроительстве был поддержан парламентским комитетом по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщили в четверг, 7 октября, в пресс-службе Министерства развития общин и территории.

Как заявила замглавы Минрегиона Наталья Козловская, проект закона призван повысить ответственность за правонарушения в градостроительстве и является продолжением реформы. Документ должен защитить от застройки историко-культурные и охранные территории, фальсификации разрешительных документов и тд.

"В свою очередь Минрегион готов присоединиться к доработке законопроекту при подготовке ко второму чтению. Надеемся на поддержку парламентариев в зале Верховной Рады", - заявила Козловская.

Описание: Верховная Рада Украины Источник: golos.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, законопроект №5877 призван увеличить штрафные санкции за нарушения в градостроительной сфере, возможность привлечения к уголовной ответственности субъектов градостроительной деятельности, четко определить круг субъектов, на которых может быть наложено административное взыскание, усилить уголовную ответственность за строительство без разрешительных документов.

Однако экспертное сообщество раскритиковало его. Так, Григорий Могильный, эксперт градостроительной отрасли, отметил, что документ в некоторых его частях не усиливает, а наоборот ослабляет ответственность со стороны недобросовестных застройщиков.

Юрист Ростислав Кравец отмечал, что законопроект может принести дисбаланс между ветвями власти. При этом рост суммы штрафов на самом деле увеличивает коррупционные риски, и по факту не решает проблему системно.