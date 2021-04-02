Законопроект о реформировании ГАСИ обсудили на заседании Координационного совета

Состоялось заседание Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, на котором обсудили законопроект Минрегиона о реформировании ГАСИ.

Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам профильного министра Алексея Чернышова, основой проведения общегосударственной реформы градостроительства является построение прозрачной, эффективной системы управления в градостроительной деятельности.

"Возрастает необходимость поэтапного ослабления механизмов государственного управления, наряду с этим, важным аспектом остается требование построения качественной системы публичного государственного контроля и надзора, и частного контроля и их функционального сочетания", - сказал Чернышов.

Описание: Источник: slovoidilo.ua Alt:

Представляя законопроект о реформировании государственного регулирования в сфере градостроительства, министр сообщил, что лучший способ побороть коррупцию – создать прозрачные и конкурентные возможности с дерегулированием и автоматизацией предоставления услуг.

На заседании Координационного совета согласовали концепцию законопроекту и определили дальнейшие шаги по организации работы по доработке.

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