За нарушение законодательства в градостроении предлагают ввести уголовную ответственность

Госинспекция градостроительства Украины предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение законодательства в сфере строительства.

Об этом сообщил глава ГИГ Юрий Васильченко в среду, 19 августа.

По его словам, существующая система штрафов неэффективна, поскольку никак не стимулирует соблюдать требования. Он также сообщил, что крупные штрафы успешно оспариваются в суде, а при других обстоятельствах нарушителям выгоднее заплатить мелкий штраф, чтобы не допустить контролера на объект: около 6000 грн и составляется предписание.

"Это дает возможность не платить большие штрафы за те нарушения, которые субъект хозяйствования сам видит, но не хочет заранее исправлять", - подчеркнул глава ГИГ.

В строительстве могут вырасти штрафы pixabay.com

В связи с этим, в Госинспекции, учитывая сложившуюся ситуацию, предлагают два пути ее решения: усиление ответственности за недопущение на объект строительства, а также введение уголовной ответственности за нарушение градостроительного законодательства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Украина попытается построить систему градостроительства по американскому типу, но адаптировав под отечественные реалии.