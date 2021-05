Высшее образование в сфере архитектуры: где, как и почем

Эксперт образовательной компании Mudra Татьяна Шевченко рассказала о возможных путях для получения специальности архитектора в иностранных высших учебных заведениях, учитывая разные уровни подготовки, цели и бюджеты студентов.

Итак, где можно выучиться на архитектора в 7 различных странах мира и что для этого нужно – читайте в материале.

Пути к получению образования архитектора

План, которого стоит придерживаться для получения специальности архитектора в иностранном университете, зависит от нескольких важных пунктов:

Исходный уровень подготовки

В некоторых странах и университетах допускается, что степень магистра архитектуры могут получить выпускники бакалаврских программ по специализации в инженерии, дизайне, искусстве или математике. В других – доступен только классический путь через бакалаврскую программу со специализацией в архитектуре.

Также важно учесть требования к уровню владения языком, на котором будет проводиться обучение. Обычно минимально допустимый уровень отмечается в требованиях для поступления.

Бюджет

То, какой бюджет вы имеете, влияет на то, какие страны следует рассматривать и каким путем двигаться. Во-первых, следует учитывать не только затраты на обучение, но и расходы на аренду жилья, питание, учебные материалы. Во-вторых, в некоторых странах есть разные варианты, как можно получить степень бакалавра архитектуры. Например, вы можете пойти классическим путем – вступление на бакалаврскую программу со специализацией в архитектуре. Но также для студентов, которые планируют получать высшее образование в США или Канаде существует еще один вариант:

Шаг 1. Вступление в колледж и обучение на ассоциативной программе со специализацией в архитектуре (2 года);

Шаг 2. Вступление в университет и обучение на бакалаврской программе (1-2 года).

Это позволит сэкономить в среднем от 15 000 до 25 000 долларов.

Кроме того, в некоторых странах для вступления в бакалавриат иностранному студенту необходимо пройти подготовку по специальной программе. Это тоже следует учитывать в вашем бюджете.

Карьерные цели

Если вы планируете остаться в стране обучения, тогда выясните, предоставляет ли эта страна разрешения на трудоустройство выпускников, которые не являются ее гражданами, на какой срок и при каких условиях.

Также следует учесть местные квалификационные требования к архитекторам. Может ли начать профессиональную деятельность выпускник вуза? Если да, то надо получить степень магистра или достаточно степени бакалавра? Если нет и нужно получить специальную лицензию, то какова процедура ее получения? Если нужно для этого составить специальный профессиональный экзамен, то как к нему готовиться? Все это следует учесть заранее.

Таким образом, перед тем, как начать поиски учебного заведения и программы, следует ответить на следующие вопросы:

Какой у меня бюджет на обучение и проживание? Какие у меня карьерные планы после завершения обучения? Могу ли я вступить напрямую на желаемую программу бакалавриата/ магистратуры или мне придется сначала поступить на подготовительную программу? Владею ли я на минимально необходимом уровне иностранным языком, на котором будет проводиться обучение? Если нет, то каким образом я могу повысить уровень своего иностранного и сколько времени для этого понадобится?

Где получать образование в сфере архитектуры

1. University of Nottingham (Великобритания)

Это британский государственный научно-исследовательский университет в городе Ноттингем. Он входит в 20 лучших университетов Великобритании по версии Complete (2021) и в 100 лучших университетов мира по версии QS (2021). Школа архитектуры University of Nottingham входит в 5 лучших школ по версии The Guardian University Guide 2021, а также это подразделение вошло в 3 лучших школ для подготовки специалистов архитектуры по версии Architects 'Journal 2020.

University of Nottingham предлагает следующие программы:

Бакалаврская программа "Архитектура"

Бакалаврская программа "Архитектурная инженерия среды"

Магистерская программа "Архитектура"

Магистерская программа "Архитектура и дизайн окружающей среды"

Магистерская программа "Архитектурная инженерия среды"

Средняя стоимость 1 года обучения – от 35 000 долларов.

2. Cardiff University (Великобритания)

Это еще один британский научно-исследовательский университет в городе Кардифф. Специалистов для индустрии архитектуры в Cardiff University готовят в отдельном структурном подразделении – Welsh School of Architecture. Welsh School of Architecture считают одной из ведущих школ архитектуры в мире. Она вошла в 40 лучших архитектурных школ в рейтинге QS World University Rankings by Subject 2019.

Для студентов предлагается выбор из более чем 20 бакалаврских и магистерских программ со специализацией в архитектуре.

Средняя стоимость обучения – 31 000 долларов.

3. Conestoga College (Канада)

Это канадский колледж в городе Китченер, провинция Онтарио. В нем доступны 2 программы, которые фокусируются на подготовке специалистов архитектуры:

Дипломная программа "Архитектура: технология строительной техники"

Бакалаврская программа "Архитектура: управление проектами и объектами"

Акцент в этих программах делается на прикладные знания и навыки, которые понадобятся специалистами сферы архитектуры.

Средняя стоимость обучения – 16 000 долларов.

4. University of Manitoba (Канада)

Это крупнейший научно-исследовательский университет провинции Манитоба. Он находится в городе Виннипег. Университет имеет статус одного из 15 крупнейших научно-исследовательских университетов Канады, а также он входит в перечень 500 лучших университетов мира.

Специалистов архитектуры готовят в University of Manitoba на базе отдельного факультета, который предлагает студентам более 10 программ бакалавриата и магистратуры различной специализации.

Стоимость 1 года обучения – от 21 000 долларов.

5. Institute of Technology Sligo (Ирландия)

Это ирландский государственный технологический институт в городе Слайго. За последние годы в его инфраструктуру было инвестировано более 60 млн евро, что позволило команде Institute of Technology Sligo создать надлежащие условия для изучения компьютерных технологий, архитектуры, инженерии и точных наук.

На выбор студентам в IT Sligo предлагают 5 бакалаврских программ со специализацией в архитектуре.

Стоимость 1 года обучения – 12 700 долларов.

6. Technological University Dublin (Ирландия)

Это первый государственный технологический университет Ирландии, расположенный в Дублине. Его дважды признавали лучшим технологическим университетом по версии Sunday Times. Благодаря программам поддержки молодых талантов на базе университета было запущено более 400 новых бизнес-проектов с экономической стоимостью около 700 млн евро.

На базе работает структурное подразделение, которое готовит специалистов архитектуры – Dublin School of Architecture. Оно предлагает студентам более 80 учебных программ различного уровня – от подготовительных программ Foundation до магистерских.

Стоимость обучения 1 года обучения – от 17 500 долларов.

7. University of California, Los Angeles (США)

Это государственный научно-исследовательский университет в Лос-Анджелесе. Он имеет отдельное подразделение для подготовки специалистов архитектуры – School of the Arts and Architecture. В это подразделение входит cityLAB-UCLA – объединение, занимающееся проблемами городского планирования и архитектуры. Для студентов работа над проектами cityLAB-UCLA является прекрасной возможностью пополнить свое портфолио интересным опытом и получить практику еще во время учебы.

Всего в University of California, Los Angeles доступно 5 академических программ со специализацией в архитектуре разного уровня.

Стоимость 1 года обучения – от 32 600 долларов.

8. Cornell University (США)

Это частный университет в городе Итака, штат Нью-Йорк. Он является членом Лиги Плюща – престижного объединения американских университетов. Cornell University входит в десятку лучших университетов страны по версии Times Higher Education, занимая 9 место, и в 15 лучших университетов мира по версии Academic Ranking of World Universities, занимая 12 место.

Специалистов архитектуры в Cornell University готовят на 7 академических программах.

Стоимость 1 года обучения – 56 550 долларов.

9. UIC Barcelona (Испания)

Это частный университет в Барселоне. Он известен в регионе как университет, в котором много внимания уделяется трудоустройству выпускников. По состоянию на сейчас UIC Barcelona имеет более 3700 договоров о трудоустройстве с топовыми компаниями мира в каждой из сфер, программы которых представлены в университете. Это соответственно объясняет высокий уровень трудоустройства выпускников UIC Barcelona – 91,7%.

Что же касается именно программ для будущих архитекторов, то в UIC Barcelona доступны 7 академических программ этой специализации для абитуриентов разного уровня подготовки.

Стоимость 1 года обучения в UIC Barcelona стартует от 12 300 долларов.

10. Academy of Fine Arts Vienna (Австрия)

Это государственная академия в Вене, история которой началась в 1692 году. В структуре академии есть отдельное подразделение, ответственное за подготовку специалистов в сфере архитектуры – Institute for Art and Architecture. Студентам предлагается на выбор бакалаврская и магистерская программы по специальности в архитектуре.

Стоимость 1 года обучения от 1800 долларов.

11. Czech Technical University (Чехия)

Это государственный технический университет в Праге. Он имеет отдельный мощный факультет, который специализируется на подготовке специалистов архитектуры. Университет является членом известных региональных профессиональных объединений архитекторов: European Association for Architectural Education, Association of European Schools of Planning, Arbeitskreis für Hausforschung e.V.

На выбор студентам предлагаются 3 бакалаврские и 3 магистерские программы со специализацией в архитектуре. Со второго года обучения все студенты программ архитектуры Czech Technical University работают над совместными проектами для бизнеса и государственных учреждений.

Стоимость 1 года обучения – от 5 200 долларов.

Таким образом, существует множество вариантов, каким путем можно выучиться на архитектора за рубежом. Сегодня существуют доступные варианты для студентов с различными запросами и бюджетами.

