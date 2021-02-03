Введена в эксплуатацию первая секция ЖК Greenville на Печерске

Первая секция ЖК Greenville на Печерске, расположенного в Новопечерчком переулке, 5 в Киеве, была введена в эксплуатацию.

Многофункциональный комплекс, который возводит компания Greenville, будет состоять из трех зданий разных по этажности – от 11 до 25 этажей. Здесь будут также располагаться объекты социальной и коммерческой инфраструктуры: детсад, бизнес-центр, премиальный фитнес-центр, бутики и др.

Для желающих купить здесь жилье предлагается большой выбор квартир с более 50 вариантами планировок, учитываются пожелания для абсолютно разных клиентов. Из панорамных окон открывается красивый вид на Печерский район, в квартирах просторные ванные и широкие комнаты с грамотным использованием каждого квадратного метра.

В введенной в эксплуатацию секции располагаются однокомнатные, двухкомнатные и двухуровневые двухкомнатные квартиры с самыми разнообразными площадями: от 46,7 до 115 "квадратов".

На придомовой территории общей площадью более 0,5 га предусмотрено расположение детских городков, разнообразные спортивные площадки, лаунж-зоны и специальные места для барбекю, а беговые дорожки имею протяженность более 1 км. Для любителей активного отдыха здесь также разместятся пункты проката велосипедов и сигвеев.

Описание: Источник: greenville-pechersk.com.ua Alt:

Эксплуатируемая кровля стилобата с авторским ландшафтным дизайном, искусственным водоемом и панорамой города порадует жителей комплекса и их гостей.

ЖК Greenville на Печерске имеет выгодное расположение: рядом находятся основные офисы многих компаний, учебные заведения и медучреждения. К тому же инфраструктура самого комплекса будет удовлетворять большинство потребностей здешних жителей: есть возможности для шопинга, занятия спортом, возможность организовать офис.

Бытовыми задачами займется консьерж-сервис: поможет заказать еду, услугу клининговой компании, вызвать курьера. Работать будет круглосуточно и без выходных.

Система безопасности ЖК Greenville на Печерске включает в себя централизованную систему контроля доступа, услуги профессиональный охранников, установка видеокамер для внутреннего и внешнего наблюдения.

Для автомобилистов предусмотрен многоуровневый паркинг с достаточным количеством паркомест, поэтому жильцов не будет беспокоить вопрос, где оставить свою машину.