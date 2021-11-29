Все больше украинцев готовы доверить застройщику ремонт в квартирах

В украинских новостройках продаются квартиры с готовым ремонтом значительно меньше, чем в США или Европе. Однако сегодня становится все больше украинцев, которые готовы доверить ремонт застройщику.

Об этом рассказал руководитель проекта #READYDIM Вадим Войсевич во время Всеукраинской конференции для застройщиков, которая состоялась 26 ноября, сообщает пресс-служба группы компаний DIM.

Описание: Вадим Войсевич Источник: dim-bud.ua Alt:

По его словам, перед созданием сервиса #READYDIM был проведен анализ рынка квартир и выяснено, что в Украине еще год назад покупали жилье с готовым ремонтом лишь в 10-15% случаев, несмотря на их обильное предложение. Исследователи выяснили, что за этой цифрой стоит то, что подавляющее число украинцев не знают полной картины о стоимости тех или иных стройматериалов и работ, полагая, что собственными силами выйдет сделать ремонт дешевле. Также в ходе опроса выяснили, что и качеству ремонта от застройщика у нас не доверяют.

"Чтобы развеять сомнения потенциальных покупателей и доказать, что ремонты от застройщика могут быть качественными, надежными, и в общем дешевле, чем своими силами, мы открыли шоу-румы квартир с готовыми ремонтами", — сообщил Войсевич, добавив, что любой желающий здесь сможет оценить качество ремонта.

Кроме того, сервис #READYDIM предлагает около 100 различных вариантов отделки, что фактически гарантирует оригинальность и невозможность создания двух одинаковых квартир. А главное преимущество ремонта от застройщика – сохраненное время и нервы, поскольку ненужно будет заниматься закупкой стройматериалов и контролем качества выполнения работ.

За год работы сервиса все больше украинцев готовы изменить свое мнение и приобрести жилье уже готовое для переезда. Такую услугу главным образом выбирают те, кто покупает жилье для себя. Кроме того, это выгодно и для тех, кто рассматривает инвестирование в недвижимость для дальнейшей сдачи ее в аренду, поскольку квартира сдается в готовом виде, а значит, остается просто заселить арендаторов и начать возвращать инвестированные средства.