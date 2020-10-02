Вред на 50 млн гривен: сотрудники строительной компании выводили в офшоры средства

Сотрудников киевской строительной компании заподозрили в отмывании средств и выведении их в офшоры.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в четверг, 1 октября.

Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленники использовали налоговые льготы для привлечения инвесторов, с которыми потом работали по обычной схеме. Чтобы не платить налогов со сделок сотрудники строительной компании выводили затем деньги в офшоры. Затем через подставные компании отмывали деньги и оформляли как возврат инвестиций.

Кроме того, злоумышленники завышали стоимость акций инвестфондов, выкупали затем их у аффилированного лица и выводили зарубеж через подконтрольный банк. Таким образом за три года (схема начала работать в 2017 году) злоумышленники нанесли вред государству на 50 млн гривен.

В офисе строительной компании прошли обыски ssu.gov.ua

Как сообщили правоохранители, сотрудники провели обыски в компании и изъяли документацию.

В офисе строительной компании прошли обыски ssu.gov.ua

Как сообщили в Экономической правде, речь идет о строительной компании Bud Development. Согласно данным на НЕРУХОМІ, этот застройщик имеет низкий рейтинг – 3,6. Как отмечается на ресурсе, часть жилых комплексов, которые возводит компания, имеют проблемы с документами.