Возникла новая угроза застройки озера на Позняках в Киеве

Озеру Качине на Позняках в Киеве вновь грозит застройка. Соответствующую концепцию заслушали на заседании общественного совета при Дарницкой районной госадминистрации 28 декабря.

Как сообщает Lb.ua, вопрос по застройке озера был в разделе "Разное", без конкретного названия. Вследствие этого, экоактивисты не были проинформированы о предстоящем рассмотрении. По словам автора представления и главы инициативной группы, застройщик участка "Жилинвестстрой УКС" не выполнял свои обязательства, в результате эта территория оказалась завалена мусором.

Описание: Озеро Качине в Киеве Источник: wikipedia.org Alt:

Инициативная группа предлагает, чтобы застройщик обустроил водоем и прилегающую территорию, возведя три высотки между озером Качиным и проспектом Григоренко. Согласно презентационным материалам, будущие жилые дома будут стоять прямо вплотную к загруженной автомагистрали.

Во время заседания также презентовали предварительную концепцию, по которой должно быть благоустроено озеро. В проекте ему дали другое название – Васильковская пропасть. Такой водоем действительно существовал, но находился в другом месте – там, где уже построен жилой массив. Вероятно, что проектанты сознательно изменили название, поскольку озеро Качине стало известным из-за скандалов с застройкой. В частности, правоохранительные органы с 2016 года ведут расследование по факту злоупотребления властью должностными лицами КГГА по поводу застройки этого озера. Так, с 2015 года, КП "Жилинвестстрой УКС" на месте водоема собиралось построить многоэтажку и с этой целью частично его засыпало. Мотивация была такова, что будто это озеро не является естественным водоемом, а образовалось в результате деятельности человека. Однако эту информацию отрицают эксперты.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительство ЖК на проспекте Гонгадзе, 9б в Киеве может уничтожить Синее озеро в Подольском районе. Строительство комплекса ведется на участке, который Киевсовет отдал ООО "Каштановый город" по договору аренды в 2008 году.