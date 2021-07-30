Возле очередного памятника архитектуры в Киеве свалили строительный забор

Активисты общественной организации "Штаб обороны Киева" сломали строительный забор, поставленный возле памятника архитектуры местного значения – дома Рутковского по улице Тургеневской, 19.

Об этом написал один из координаторов общественной организации Сергей Мельниченко у себя в Facebook.

По его словам, дом Рутковского собирается уничтожить компания "Контакт-Инвест"

"Рейдерским путем пытается прибрать к рукам и перестроить, по сути, уничтожив его (дом Рутковского) так же, как уничтожили без разрешительных документов два года назад соседнее историческое здание №17", - написал он.

Мельниченко заявил, что уничтожение здания происходит при соучастии коммунального предприятия "Спецжилфонд", на балансе которого, собственно, и находится это здание.

"Юристами организации прорабатываются материалы и готовятся соответствующие обращения в правоохранительные органы, в частности, уполномоченных расследовать преступления, совершенные должностными лицами", - сообщил представитель "Штаба обороны Киева".

Как сообщали НЕРУХОМІ, по словам основателя девелоперской компании "Контакт-Инвест" Евгения Чернецкого, дом Рутковского на Тургеневской после реконструкции может стать отелем.

Он также сообщил, что уже подписан охранный договор с Департаментом охраны культурного наследия КГГА, архитектурная концепция также прошла согласование. Над проектом реставрации трудились сотрудники архитектурного бюро Viharev.

По сообщению, фасаду здания вернут аутентичный серо-голубой цвет вместо красно-терракотового, который, по исследованиям, появился после 1917 года. В здании также планируют разместить лифт, рядом будет расположен небольшой паркинг на 10 машин.