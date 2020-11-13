Войцеховского под стражу: суд разрешил арестовать скандального застройщика

Печерский райсуд Киева постановил арестовать главу корпорации Укогруп Анатолия Войцеховского, который объявлен в розыск из-за подозрения в организации более 40 незаконных строек в столице.

Как сообщают "Наші гроші", согласно постановления Печерского райсуда Киева от 27 октября, после задержания Войцеховского должны доставить в суд, где не позднее 48 часов будет рассмотрен вопрос о заключении его под стражу.

Напомним, о подозрении в организации более 40 незаконных строительств на самозахваченых участках в столице Войцеховскому объявили 21 мая 2020 года. Его вызывали на допросы, которые он проигнорировал. По мнению следствия, подозреваемый бежал в Польшу, используя документы, дающие ему право постоянного проживания в этой стране. В свою очередь пограничники рассказали, что Войцеховский пересек границу 7 марта через пропускной пункт "Рава-Русская".

В итоге 25 мая застройщика объявили в розыск, а 27 мая суд выдал разрешение на его задержание. 28 сентября Войцеховский был объявлен в международный розыск. В тот же день следователь обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Но следственный судья Печерского районного суда отказался это делать, из-за того, что в ходатайстве отсутствует какая-либо информация о международном розыске. Кроме того, суду не предоставили информацию о пересечении Войцеховским границы в указанное выше время.

Описание: Войцеховского разыскивают с мая 2020 года Источник: nashigroshi.org Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевскую городскую госадминистрацию обязали достроить ЖК Демеевский квартал – один из проблемных объектов Анатолия Войцеховского.