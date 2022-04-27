Война в Украине: кто получит компенсацию за жилье в случае гибели владельца

Компенсацию за разрушенное жилье в случае гибели его собственника, согласно законопроекту №7198, должны будут получить наследники.

Об этом написала народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Елена Шуляк у себя в Facebook.

По ее словам, на компенсации за разрушенное в ходе российской агрессии жилье в случае смерти владельца, смогут рассчитывать его наследники, которые были заранее указаны в составленном завещании. Если же завещание не было составлено, то право на наследование переходит согласно законодательству. Наследники получают право на наследование поочередно. Так, каждая следующая очередь наследников получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия.

Шуляк объяснила, что в первую очередь на наследство могут рассчитывать дети, супруги и родители. Во вторую очередь – родные братья или сестры наследователя, затем – дяди или тети наследователя, в четвертую – лица, проживающее в одной семье с наследователем не менее пяти лет до открытия наследства и в пятую другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно. Стоит знать, что родственники более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Верховной Раде уже рассмотрели в первом чтении законопроект №7198, предусматривающий восстановление жилой недвижимости за счет государственного бюджета. Она также рассказала, что Рада планирует изменить строительные нормы, инициируя строительство бомбоубежищ в новых домах. Таким образом строительство новых бомбоубежищ, собираются закрепить на законодательном уровне.