Влияние карантина на строительство: какие уроки должны извлечь украинские застройщики

Карантин и введенные ограничения еще в полной мере не коснулись строительной отрасли, однако украинским застройщикам следует обратить внимание на работу американских компаний, чтобы в будущем минимизировать возможные потери.

Об этом рассказал секретарь комитета ВР по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Дмитрий Исаенко, передает "Киеввласть".

"Несмотря на карантин, американская строительная отрасль в целом может положительно завершить 2020 год. Однако уже в 2021 году многие строители ожидают сокращения доходов, а потому уже сейчас активно готовятся к предстоящему спада. Такие шаги американцев могут быть пригодиться и для украинских застройщиков", - подчеркнул Исаенко.

По его словам, строительная отрасль имеет определенный отложенный эффект, а потому не сразу подвергается воздействию негативных трендов. Например, многие американские строительные компании ожидают довольно удачное завершение 2020 года. Одна из причин – возведение зданий и сооружений обычно длительный процесс, который может занимать в обычном режиме несколько лет.

Однако, как подчеркнул Исаенко, многие американские компании уверены, что не смогут найти достаточно клиентов уже в следующем 2021 году. Поэтому они уже с лета постепенно начали готовиться к началу сложного периода.

"По разным прогнозам, карантин продлится как минимум до середины 2021 или даже дольше. Украинским компаниям стоит также позаботиться о специальных зонах для встреч с клиентами. Если для застройщиков в жилом секторе все понятно - большинство ЖК имеют отдельные отделы продаж, где можно спланировать встречи так, чтобы не было других клиентов или даже пригласить потенциального покупателя сразу на объект. То для сегмента недвижимости для бизнеса точно нужны специальные адаптированные переговорные комнаты", - рассказал секретарь парламентского комитета.

Описание: Как украинским строительным компаниям пережить кризис Источник: pixabay.com Alt:

Он добавил, что необходимо понимать ключевое отличие американского и украинского рынков недвижимости - уровень доверия к отрасли и наличие альтернативных опций капиталовложений.

Исаенко подчеркнул, что в условиях Украины, недвижимость выступает одним из немногих доступных способов инвестировать накопления по сравнению с гораздо менее надежными банками и на фоне постоянных валютных "качелей".

"Сегодня украинские строительные компании могут перенять немало уроков от американских коллег, чтобы подготовились к сложному периоду в 2021 году. Это - удачная комбинация онлайн-встреч для решения текущих вопросов с организацией безопасного пространства для переговоров с клиентами по новым проектам, поиск альтернативных поставщиков, оптимизация источников финансирования, по крайней мере временный отказ от части долгосрочных проектов в пользу объектов сроком сооружения до одного года и выход в новые сектора. Все это может сделать компанию гораздо более устойчивой в период кризиса и помочь пройти потенциально сложный этап максимально слаженно и эффективно", - резюмировал Исаенко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, представители девелоперских компаний заявляли, что спрос на отдельные офисы в Украине вырастет после отмены карантина. По словам управляющего партнера UTG Offices Владимира Гелюты, в Киеве насчитывается более 170 бизнес-центров разных классов, и до 90% офисных сотрудников во время карантина работали удаленно. А значит, по завершению пандемии начнется реконцепция как существующих, так и будущих проектов офисной недвижимости.