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Власти Китая пытаются обуздать рост цен на недвижимость

16.07.2020 - 16:57

Южный технологический хаб Китая Шэньчжэнь анонсировал введение новых ограничений на покупку жилья. Причиной этому является стремление властей обуздать стремительный рост цен и усмирить спекулянтов, в высокой активности которых виноваты ограниченное предложение и приток молодых специалистов, передает Reuters.

Теперь дома и квартиры в городе смогут купить только обладатели вида на жительство, которые платили налоги или социальные взносы в течение трех лет. Напомним, что ранее достаточно было иметь вид на жительство. Также власти усложнили процедуру развода, которой пользовались многие семьи в Китае как лазейкой для обхода ограничений, и ужесточили налоговую политику в отношении апартаментов большой площади.

Недвижимость Шэньчжэня резко подорожала

pixabay.com

Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, в нынешнем году цены на жилье в Шэньчжэне резко взлетели, поскольку ослабление требований для получения вида на жительство, направленное на привлечение талантов, и ограниченный запас объектов привели к чрезмерно высокому спросу. Цены на вторичное жилье в городе с населением в 13 млн человек подскочили в мае 2020 года на 12% в годовом исчислении, что стало вторым по величине показателем роста среди 70 крупнейших городов Китая.

"Новая политика довольно жесткая, и она посылает серьезный сигнал о том, что правительство будет сдерживать избыточный рост цен на жилье и предотвращать спекуляции, несмотря на последствия более лояльной широкой политики после вспышки коронавируса", – рассказал директор Китайского института по исследованиям и развитию Ян Юэдзин.

По его словам, опасения дальнейших ограничений могут привести к панической скупке недвижимости, и добавляет, что главное для властей – увеличивать предложение жилья в городе.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, власти Китая решили упорядочить в стране градостроительство и ввели ряд ограничительных мер: отменили строительство огромных небоскребов и зданий непонятной формы.

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