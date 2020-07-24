Власти Киева ищут того, кто бы возглавил Департамент ГАСК на время карантина

Столичные власти ищут кандидатуру на должность директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Киевской горгосадминистрации (КГГА) на период действия карантина. Собеседования на данную должность поручено проводить заместителю председателя КГГА Вячеславу Непопу.

Об этом говорится в распоряжении столичного головы Виталия Кличко от 17 июля 2020 года № 437.

"Определить необходимым временное назначение на должность директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) (категория "Б") путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина”, – говорится в документе.

В КГГА ищут нового главу ГАСК pixabay.com

Документ определяет заместителя председателя КГГА Вячеслава Непопа уполномоченным лицом для проведения собеседований на должность директора. Контроль за выполнением этого распоряжения Виталий Кличко оставил за собой.

Отметим, что в настоящее время и.о. директора Департамента ГАСК Киева, заместителем директора Департамента является Оксана Попович.