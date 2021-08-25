Владелец хотел через суд лишить статуса историческое здание в центре Киева

Собственник исторического здания по улице Пушкинской, 38 в Киеве не смог через суд отменить приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА, которым указанный объект внесли в список только что выявленных памятников архитектуры.

Соответствующее решение вынес Шестой апелляционный суд Киева 11 августа. Отменить приказ департамента КГГА просило ООО "Наум и Ко", которому принадлежат нежилые помещения группы 5/8 на ул. Пушкинская, 38 на основании того, что столичные власти письменно не уведомили владельца здания относительно занесения объекта в список культурного наследия. Кроме того, в компании решили, что приказ был принят с нарушением закона "Об охране культурного наследия".

Описание: Дом на Пушкинской Источник: google.com/maps Alt:

Следует отметить, что ранее Окружной админсуд Киева тоже отказал фирме в удовлетворении иска. А апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Суды установили, что компания владеет помещениями на Пушкинской, 38 с 2010 года, а указанный дом находился на учете еще с 1996 года.

Таким образом, на департамент не полагалась обязанность сообщить компании "Наум и Ко" об охранном статусе принадлежащей ей недвижимости, тем более, что перечень недавно выявленных объектов культурного наследия размещен на официальном сайте департамента в открытом доступе, поэтому представитель компании мог узнать о статусе принадлежащего имущества в любое время.

Согласно данным портала YouControl, руководителем ООО "Наум и Ко" является Игорь Побережский, бенефициаром гражданка Кипра Стилиани Фулина, основателем кипрская компания "Биззал Вентурес Лтд". Уставный капитал фирмы – 5 млн гривен, была основана более 11 лет назад.

Как сообщают "Наші Гроші", в доходном доме постройки конца XIX века проживала оперная певица и актриса баронесса Александра Сантагано-Горчакова до 1910 года. Дом представляет архитектурную ценность, поскольку является важным градостроительным элементом в формировании квартала, редким образцом малоэтажной застройки центра города второй половины XIX века.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году на этой же улице в доме 23а повредили фасад во время его утепления. Департамент охраны культурного наследия направил владелице квартиры №11 на четвертом этаже предписание с требованием прекратить работы и заключить охранный договор. Также поступило обращение в полицию с просьбой начать досудебное расследование.