Василий Хмельницкий хочет уйти из строительного бизнеса и продает долю в UDP

Один из собственников UDP Василий Хмельницкий собирается уйти из строительного бизнеса и продать свою часть акций партнеру Андрею Иванову.

Об этом сообщает Mind, ссылаясь на источники в компании.

Стоит подчеркнуть, что Хмельницкому принадлежит большая часть компании – 65%. Соответственно 35% акций - у Иванова.

Еще в ноябре прошлого года Хмельницкий заявил, что хочет полностью посвятить себя развитию инновационного парка UNIT.City, поэтому и собирается "завязать" со строительством.

"У меня к строительству нет интереса. Это как определенный виток, как "Запорожсталь" и все остальное. Все, что хотел, я уже заработал - время создавать ценность для общества", - заявил бизнесмен в интервью украинскому Forbes.

Как сообщается на сайте UDP, компания была создана Хмельницким и Ивановым в 2002 году.

В декабре 2019 года управлением UDP занимается инвесткомпания Quarter Partners, принадлежащая Иванову. Президентом назначили Сергея Богословского, он курирует вопросы строительства жилой и коммерческой недвижимости. Хмельницкому при этом принадлежит большая часть компании UDP.

Стоит подчеркнуть, что строительство UNIT.Home (бизнес-кампус при UNIT.City) на 90% взяла на себя компания UDP. 10% - это инвестиции K.A.N. Development.

Описание: Василий Хмельницкий Источник: epravda.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительная группа "Ковальская" собирается инвестировать порядка $70 млн в строительство пяти бизнес-центров в технопарке Unit.City. вхождение в проект позволит компании закрепиться в статусе профессионального девелопера коммерческой недвижимости.

Как предполагается, все объекты будут сертифицированы по зеленому стандарту Leed Silver. Для разработки проектов "Ковальская" привлекла польское архитектурные бюро APA Wojcoechowski и международную инженерную компанию TEBIN.