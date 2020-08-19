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В Запорожье разоблачили схему с коммунальной землей на миллионы гривен

19.08.2020 - 08:50

В Запорожье СБУ разоблачила махинацию с коммунальной землей, в результате чего местный бюджет недополучил 5 млн гривен.

Об этом сообщили во вторник, 18 августа, в пресс-службе ведомства.

"В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила незаконные сделки с коммунальной землей, в результате чего бюджет города недополучил более 5 млн гривен", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила преступную схему с землей

ssu.gov.ua

Правоохранители установили, что в 2017 году Запорожский городской совет заключил договор с частным экспертным учреждением на проведение оценки земельного участка, выделенного под строительство офиса. Зато оценщики в интересах фирмы-покупателя внесли в отчет ложные сведения о реальной стоимости участка, занизив сумму более чем в 10 раз.

Сейчас директору и ведущему эксперту учреждения-оценщика объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 365−2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК.

Данный земельный участок арестован, продолжаются следственные действия.

Кроме того, устанавливается возможная причастность должностных лиц горсовета к сделке. Проверяются материалы в отношении денежных оценок еще более 50-ти земельных участков, совершенных фигурантами дела.

Как сообщали НЕРУХОМІ, СБУ пресекла незаконные махинации с землей в Киеве почти на миллиард гривен. Так, в столице из территориальной собственности незаконно вывели 24 земельных участка общей площадью около 400 га.

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