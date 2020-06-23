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В Виннице будут бороться с теми, кто незаконно выбрасывает строительный мусор

23.06.2020 - 15:30

В Виннице сотрудники Муниципальной стражи совместно с коммунальными службами будут ловить нарушителей, которые выбрасывают строительный мусор на контейнерные площадки. Сумма штрафов для граждан за такие нарушения составляет 1 360 грн, для юридических лиц – 1 700 грн.

Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Винницкого горсовета.

В горсовете подчеркнули, что в Виннице участились случаи засорения контейнерных площадок строительным мусором, вывоз которого не входит в тариф. Поэтому жители, которые проводят ремонтные работы в своих домах, для вывоза строительных отходов должны заказывать эту услугу отдельно. В сообщении отмечается, что такие проверки вызваны неудовлетворительным санитарным состоянием контейнерных площадок некоторых многоэтажек и жалобами от населения.

Контейнерную площадку завалили строительным мусором

vmr.gov.ua

"Последний вопиющий случай был на прошлой неделе, когда у подземной контейнерной площадки возле школы №33 все было буквально завалено строительным мусором. Те, кто это сделал, очевидно и не думали, что они могут перегрузкой сломать подъемники", – подчеркнул начальник Муниципальной стражи Виталий Чигур.

Также он добавил, за частью контейнерных площадок будут следить через камеры видеонаблюдения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве тариф на вывоз бытовых отходов вырос на 3,69 грн из-за заваривания мусоропроводов в многоэтажках.

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