В Украине запустили пилотный проект с онлайн-пропиской

В Украине запустили проект регистрации места проживания в онлайн-режиме с помощью портала "Дія".

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, проект находится в состоянии эксперимента, проводится он Министерством цифровой трансформации. По словам профильного министра Михаила Федорова, нововведение позволит упростить взаимодействие между информационными реестрами и уменьшить количество документов. Таким образом вся информация будет храниться в личном кабинете на diia.gov.ua, уточнил министр.

Описание: Регистрация места жительства онлайн Источник: izvestia.kiev.ua Alt:

Он подчеркнул, что такая услуга сейчас работает в Харькове, можно зарегистрировать место жительство детей, возрастом от 14 до 18 лет. Также воспользоваться новой услугой могут украинцы, у которых есть ID-карты, а сведения об их недвижимости внесены в Государственный реестр вещных прав. Федоров уточнил, что услуга пока доступна в тестовом режиме.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Минцифре сообщили, что одна из основных проблем, которая мешает запустить проект, – слабая наполненность Реестра имущественных прав. Как уточнил заместитель министра Алексей Выскуб, он заполнен лишь на треть.