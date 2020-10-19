Прописка на портале "Дія": когда станет доступна услуга

В Харькове взорвали старинный элеватор. Стало известно, что тут хотят построить. Видео
Элеватор построили еще в начале XX века
Новости
На портале "Дія" собираются запустить услугу по прописке для всех украинцев, пилотная версия заработает до конца года.
Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, услуга, которую представили 5 октября, доступна пока для жителей Харькова. Однако до конца года ее хотят расширить на все регионы Украины.
"У нас есть четкий план, когда мы завершим это подключение, у нас сразу вся страна будет доступна для регистрации места жительства", - добавил чиновник.
Он также добавил, что пока услуга доступна для регистрации детей до 14 лет, но уже подготовлен проект постановления, который позволит прописывать и взрослых.
Выскуб также рассказал о проблемах, которые предстоит решить. Основная – слабая наполненность Реестра имущественных прав – лишь на треть.
Когда запустят услугу с пропиской на портале "Дія"
zik.ua
"Мы должны наполнить этот реестр. Очень много недвижимости не в реестре, это очень плохо также влияет на определенные рейдерские захваты, и здесь мы готовим отдельный перечень по оцифровке архивов БТИ для того, чтобы все эти бумажные дела попали в единый реестр и государство владело информацией об этой недвижимости", - подчеркнул заместитель министра.
Как сообщали НЕРУХОМІ, на портале появились первые строительные услуги, которые касаются небольшого строительства – класс СС1. Известно, что услуги в сервисе полностью автоматизированы, застройщики уже могут оставлять информацию о начале подготовительных, строительных работ, а также о вводе объекта в эксплуатацию.
Элеватор построили еще в начале XX века
Построить многоквартирный дом здесь вряд ли получится
Отмена моратория позволит уменьшить ставку по ипотечным кредитам
Строительство велось на землях усадебной застройки
Шатер собирался частями