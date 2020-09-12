В Украине возобновили прием заявлений на получение льготного кредита на жилье

В Украине с 10 сентября Госфонд содействия молодежному жилищному строительству начал принимать заявления от участников АТО и переселенцев на получение льготного кредита на жилье.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

В сообщении отмечается, что на официальных сайтах каждого регионального управления Госмолодежжилья граждане имеют возможность:

получить необходимую информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;

определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;

ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;

зарегистрироваться в качестве кандидата для получения кредита.

Заявления о намерении получить кредит могут быть поданы в любое региональное управление фонда. Кандидаты получают кредит с учетом места регистрации заявления. Заявления и анкеты можно подать лично, направить средствами почтовой или электронной связи.

Украинцам дали льготные кредиты на жилье pixabay.com

Датой подачи электронного заявления о намерении получить кредит является дата поступления на определенную электронный адрес регионального управления.

Как сообщали НЕРУХОМІ, у Офиса президента Украины во вторник, 8 сентября, митинговали переселенцы из временно оккупированных территорий, требуя возобновления программы "Доступное жилье" и финансирования льготного кредитования под 3%.