В Украине возобновили прием заявлений на получение льготного кредита на жилье

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В Украине с 10 сентября Госфонд содействия молодежному жилищному строительству начал принимать заявления от участников АТО и переселенцев на получение льготного кредита на жилье.
Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
В сообщении отмечается, что на официальных сайтах каждого регионального управления Госмолодежжилья граждане имеют возможность:
получить необходимую информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;
определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;
ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;
зарегистрироваться в качестве кандидата для получения кредита.
Заявления о намерении получить кредит могут быть поданы в любое региональное управление фонда. Кандидаты получают кредит с учетом места регистрации заявления. Заявления и анкеты можно подать лично, направить средствами почтовой или электронной связи.
Украинцам дали льготные кредиты на жилье
pixabay.com
Датой подачи электронного заявления о намерении получить кредит является дата поступления на определенную электронный адрес регионального управления.
Как сообщали НЕРУХОМІ, у Офиса президента Украины во вторник, 8 сентября, митинговали переселенцы из временно оккупированных территорий, требуя возобновления программы "Доступное жилье" и финансирования льготного кредитования под 3%.
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