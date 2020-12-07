В Украине подскочили цены на строительные работы

В Украине за первые 10 месяцев этого года стоимость строительных и монтажных работ в среднем выросли на 2,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно приведенных данных, рост цен был во всех сферах строительства: в жилом подорожание составило 4,3%, нежилом – 0,5%, инженерном – 3%. При этом если брать октябрь 2020 года, то по сравнению с октябрем 2019 года в жилом строительстве цены выросли на 5,6%, в нежилом – на 3,6%, в инженерном – на 10,2%.

Если рассматривать динамику цен по сравнению с прошлым месяцем сентябрем, то в октябре произошли следующие изменения: строительство жилья подорожало на 0,1%, нежилых помещений и инженерных сооружений – подорожало на 0,3%.

Соответствующие данные Госстат привел без учета аннексированных и оккупированных территорий Украины.

Описание: Что происходит с ценами на строительство в Украине Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в октябре объем выполненных строительных работ вырос на 13,3% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом общий объем выполненных работ с начала года составил 140,9 млрд гривен.