В Украине для переселенцев планируют построить 560 квартир

Для переселенцев в Краматорске и Северодонецке за счет международной помощи построят 500 квартир и купят еще 60. Всего жильем планируется обеспечить около 1,5 тыс. человек.

Об этом во время пресс-конференции в среду, 16 сентября, рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Давид Макарьян, передают Донецкие Новости.

По его словам, профильное министерство способствует внедрению новых моделей обеспечения жильем ВПЛ.

"Проект международной технической помощи "Улучшение условий проживания в восточных областях Украины" инициирован Международной организацией по миграции, а также кредитным учреждением – Немецким государственным банком KfW. Проект предусматривает привлечение помощи в размере 22 млн 100 тыс. евро. Его реализация рассчитана до 2025 года и должна обеспечить жильем около 1,5 тыс. ВПЛ", – сообщил Макарьян.

"В рамках проекта планируется строительство 500 квартир и приобретение дополнительно еще 60 квартир в двух городах – Краматорске и Северодонецке", – добавил он.

В Минреинтеграции, по словам замминистра, непосредственно заинтересованы в реализации проекта и готовы выступить его координатором. С этой целью при министерстве планируется создать Наблюдательный совет с участием всех заинтересованных сторон.

Для переселенцев построят новое жилье flickr.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, у Офиса президента Украины во вторник, 8 сентября, митинговали переселенцы из временно оккупированных территорий, требуя возобновления программы "Доступное жилье" и финансирования льготного кредитования под 3%.