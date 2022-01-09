В центре Сан-Франциско начал проседать и накренился небоскреб

Располагающийся в финансовом центре Сан-Франциско небоскреб Millennium Tower начал погружаться в землю и отклонился от центра более чем на 2 фута (на 60 см).

Как сообщает NBC News, инженер Рональд О. Гамбургер (Ronald O. Hamburger) во время слушаний в городском совете в минувший четверг, 6 января, сделал прогноз, что высотка будет наклоняться по 3 дюйма в год.

Millennium Tower располагается в центре финансового района города на углу улиц Фримонт и Мишн. Рядом расположен транзитный центр Salesforce, автовокзал. Рядом также строится новый железнодорожный вокзал, который соединит сеть высокоскоростных железных дорог Калифорнии. Дом был построен в 2009 году. Это 58-этажная жилая башня, высота которой 196 метров.

Описание: Небоскреб Millennium Tower Источник: nbcnews.com Alt:

Жильцам башни в 2016 году сообщили о проседании здания. Теперь стало ясно, что дом оседает неравномерно и быстрее, чем предполагалось ранее. Попытки стабилизировать проседающий небоскреб, казалось, только ухудшили ситуацию. Летом 2021 года инженеры остановили ремонт, чтобы "определить, почему происходит повышенное движение фундамента и как это можно смягчить".

Чтобы стабилизировать здание, в прошлый четверг инженеры предложили сократить количество опорных свай под башней с 52 до 18, чтобы "свести к минимуму дополнительную осадку здания".

По мнению специалистов, к такой ситуации вероятно привели вибрация грунта, связанная с установкой свай, и избыточное удаление лишнего грунта по мере того, как устанавливались сваи.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в китайском Шанхае в 2009 году внезапно рухнуло здание Lotus Riverside. При этом виной в этом стало не природный катаклизм, а банальные просчеты архитекторов и некачественные строительные материалы слишком тонкая арматура и дешевый цемент.