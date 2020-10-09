В центре Киеве жителей дома заливает дождем: крышу уже два месяца не могут починить

Столичный дом по улице Большая Васильковская, 81 у которого из-за пожара в августе пострадала крыша и которую до сих пор не могут починить коммунальщики, заливает дождем, от чего страдают квартиры жильцов.

Об этом возмущенные киевляне написали в одном из киевских пабликов.

По словам жильцов, работники коммунальных служб попытались накрыть крышу полиэтиленом и фанерой, но это не уберегло от ливня и протечек. В итоге вода текла рекой по лестнице, в квартирах отпали обои и штукатурка.

Описание: Крыша дома на Большой Васильковской Источник: facebook.com/VelykaVasylkivska81 Alt:

Киевляне просят мэра Виталия Кличко повлиять на ситуацию и обсудить с председателем Печерской райадминистрации вопросы относительно ремонта здания.

Пожар на Большой Васильковской произошел 19 августа. Загорелась одна из квартир на четвертом этаже, огонь потом перекинулся на крышу. В результате происшествия пострадали два человека. Дом является памятником архитектуры.

Как сообщали НЕРУХОМІ, из-за дождя в Киеве жителей высотки сильно залило водой из-за ошибок в конструкции ливнестока, при этом сотрудники ЖЭКа так и не отреагировали на чрезвычайное происшествие.