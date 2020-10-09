В центре Киеве жителей дома заливает дождем: крышу уже два месяца не могут починить

Здание с "летающей тарелкой" в Киеве стало памятником архитектуры
После реставрации здание может стать современным концертным залом
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Столичный дом по улице Большая Васильковская, 81 у которого из-за пожара в августе пострадала крыша и которую до сих пор не могут починить коммунальщики, заливает дождем, от чего страдают квартиры жильцов.
Об этом возмущенные киевляне написали в одном из киевских пабликов.
По словам жильцов, работники коммунальных служб попытались накрыть крышу полиэтиленом и фанерой, но это не уберегло от ливня и протечек. В итоге вода текла рекой по лестнице, в квартирах отпали обои и штукатурка.
Крыша дома на Большой Васильковской
facebook.com/VelykaVasylkivska81
Киевляне просят мэра Виталия Кличко повлиять на ситуацию и обсудить с председателем Печерской райадминистрации вопросы относительно ремонта здания.
Пожар на Большой Васильковской произошел 19 августа. Загорелась одна из квартир на четвертом этаже, огонь потом перекинулся на крышу. В результате происшествия пострадали два человека. Дом является памятником архитектуры.
Как сообщали НЕРУХОМІ, из-за дождя в Киеве жителей высотки сильно залило водой из-за ошибок в конструкции ливнестока, при этом сотрудники ЖЭКа так и не отреагировали на чрезвычайное происшествие.
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