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В центре Киева построили здание, более чем в два раза превысив этажность

31.08.2020 - 11:03

В Киеве на улице Владимирской, 86-А строится здание высотой в 17 этажей, при этом согласно градостроительным условиям и ограничениям, а также Генплану Киева, высотность зданий в этом месте не должна превышать 8 этажей.

Об этом заявил депутат Киевсовета Александр Пабат, передает Киеввласть.

В своем обращении Пабат попросил директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА Оксану Попович сообщить, проводилась ли проверка строительства по ул. Владимирская, 86-а.

"В центральном историческом ареале Киева, на ул. Владимирская, 86-А, идет строительство 17-этажного жилого дома, которое может вестись с нарушением закона. Застройщик – компания "Юнион Девелопмент Групп", – говорится в депутатском обращении.

По информации Пабата, в 2017 году данный застройщик получил от КГГА градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование объекта строительства "Жилищно-офисное здание с паркингом на ул. Владимирская, 86-А". Согласно выданным ГУО и Генплану Киева, указанный участок относится к территории средне- и малоэтажной застройки. "То есть по указанному адресу нельзя строить здания выше 8 этажей, в то время, как реально здесь возводится дом высотой 17 этажей", – отметил депутат.

В Киеве построили дом с существенным нарушением градостроительных условий

pixabay.com

Депутат попросил директора Департамента ГАСИ КГГА предоставить информацию о том, проводилась ли проверка соответствия строительства выданным ГУО.

Отметим, что по адресу ул. Владимирская 86 А Saga Development строит ЖК RESIDENT CONCEPT HOUSE. Ресурс НЕРУХОМІ поставил рейтинг данному комплексу – ниже среднего (4.5).

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