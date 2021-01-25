В столичном парке Партизанской славы снесли незаконно построенное кафе

В Киеве на стройке рухнули конструкции. Под завалами оказались рабочие. Фото
Спасателям пришлось доставать рабочих из-под завалов
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В Киеве в парке Партизанской славы убрали с помощью спецтехники кафе, которое начали строить без каких-либо документов.
Об этом написал секретарь столичного горсовета Владимир Бондаренко у себя в Facebook.
По его словам, демонтажные работы стартовали в субботу, 23 января около 4 часов утра.
"Начало конца самостроя в парке Партизанской славы. В города четкая и принципиальная позиция: не стоит нарушать Закон - он един для всех", - написал чиновник.
Как подчеркнули в пресс-службе КГГА, в столичном парке незаконно начали строить кафе "Колыба". Владельца неоднократно просили предоставить разрешительную документацию на строительные работы, чего тот так и не сделал. Снос помещений состоялся после предупреждений.
Отмечается, что "Колыбу" пытались построить в рамках ландшафтного регионального парка.
Как сообщали НЕРУХОМІ, В Киеве на территории парка имени Андрея Малышко может начаться незаконное строительство. Чтобы этого не допустить, столичная прокуратура подала иск в суд.
Здесь запланировали строительство торгово-офисного комплекса со всей сопутствующей инфраструктурой – паркингом, кафе и пр.
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