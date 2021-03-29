В столичном "Детском мире" поспешили откреститься от неудачного проекта реконструкции

Киевский торгово-развлекательный центр "Детский мир" сообщил, что рассматривает несколько проектов реконструкции здания, после того как предыдущий подвергся жесткой критике со стороны общественности.

Как сообщается на странице ТРЦ в Facebook, всего на сегодняшний день существуют 9 предложений и пока рано говорить, какое из них окончательное.

"Они не являются окончательными, а работы по разработке оформления фасадов еще далеки от завершения. Так, например, уже сегодня мы ведем обсуждение принципиально иной концепции фасада с архитектурной студией lab181, но и эти наработки не является финальным", - написали представители "Детского мира".

Также в сообщении отмечается, что было принято решение объявить конкурс и представить на рассмотрение киевлян несколько независимых проектов и дать возможность людям самим решить каким будет "Детский мир" будущего. О деталях конкурса пообещали сообщить позже.

Как сообщали НЕРУХОМІ, новая концепция предполагает редевелопмент первой очереди торгового центра и строительство второй. В итоге арендная площадь нового "Детского мира" должна вырасти на 15 тысяч "квадратов". Общая площадь комплекса составит 48,5 тысяч "квадратов", из них более 51% – будут сдаваться в аренду. Проект, который вызвал волну возмущения у киевлян, был разработан компанией Edelburg Development.