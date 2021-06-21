В США водонапорную башню превратили в комфортный дом. Фото

В США создали необычный дом в старой водонапорной башне, которую построили еще в XIX веке для снабжения водой паровозов в пригороде Лос-Анджелеса.

Описание: Дом в водонапорной башне Источник: mansionglobal.com Alt:

Как сообщает Mansion Global, высота водонапорной башни была 30 метров, стоит она в Сансет Бич (район Сил-Бич), что в 38 километрах от Лос-Анджелеса. Постройку внесли в список архитектурного наследия, поэтому ее нельзя было снести, но решили обустроить там жилье для небольшой семьи.

Описание: Дом в водонапорной башне Источник: mansionglobal.com Alt:

Собственник недвижимости Скотт Остлунд приобрел ее около пяти лет назад, заплатив 1,5 млн долларов. Позже он сделал здесь капитальный ремонт и сделал башню пригодной для жизни. Так, это полноценное жилье с четырьмя спальнями, одну из которых хозяин посвятил пирату Ипполиту де Бушару, оформив ее соответствующим образом. Внутри обустроена винтовая лестница из импортного дуба, прогулочная площадка, витражи, окна-иллюминаторы, гидромассажная ванна и лифт.

Описание: Дом в водонапорной башне Источник: mansionglobal.com Alt:

Описание: Дом в водонапорной башне Источник: mansionglobal.com Alt:

Из окон открывается красивый вид на город. Сегодня бизнесмен зарабатывает на том, что проводит здесь экскурсии, но впоследствии не против продать его за $5 млн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, изобретатель из Гонконга предложил вариант оригинального и дешевого жилья – обустроить его в бетонной трубе. Преимущества в этом жилье в том, что его очень быстро можно построить, при этом здесь будет все необходимое для нормального проживания.