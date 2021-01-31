Дом в трубе: изобретатель из Гонконга предложил вариант оригинального и дешевого жилья. Фото

Изобретатель из Гонконга Джеймса Лоу предложил свой вариант решения жилищной проблемы: дом из бетонной трубы.

Описание: Дом-труба Источник: novate.ru Alt:

Как сообщает Novate, преимущества в этом жилье в том, что его очень быстро можно построить, при этом здесь будет все необходимое для нормального проживания. Проект получил название Opod Tube House. Он может заинтересовать как горожан (как известно в мегаполисах земельные участки стоят очень дорого), так и тех, кто хочет пожить где-нибудь вдалеке на природе, поскольку такой дом можно установить практически в любом месте.

Более того, такие сооружения можно ставить друг на друга в шахматном порядке, что в итоге создаст интересную композицию с причудливой архитектурой.

Описание: Дом-труба Источник: novate.ru Alt:

Такое жилье идеально подойдет для проживания одного, максимум двух человек. Понятно, что площадь проживания будет стесненной, но здесь есть ванная, туалет, гостиная и кухня. Дом обставлен всей необходимой для жизни мебелью и техникой: есть где спать, хранить вещи и еду.

Описание: Дом-труба Источник: novate.ru Alt:

Стоит отметить, что идея создания таких домов прижилась в Гонконге. Кроме того, ею заинтересовались и в других городах и странах.

Описание: Дом-труба Источник: novate.ru Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, норвежские дизайнеры разработали проект домика на дереве, в котором могут жить не только дети, но и взрослые.