Дом в трубе: изобретатель из Гонконга предложил вариант оригинального и дешевого жилья. Фото

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Здание имеет форму ДНК
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Изобретатель из Гонконга Джеймса Лоу предложил свой вариант решения жилищной проблемы: дом из бетонной трубы.
Дом-труба
novate.ru
Как сообщает Novate, преимущества в этом жилье в том, что его очень быстро можно построить, при этом здесь будет все необходимое для нормального проживания. Проект получил название Opod Tube House. Он может заинтересовать как горожан (как известно в мегаполисах земельные участки стоят очень дорого), так и тех, кто хочет пожить где-нибудь вдалеке на природе, поскольку такой дом можно установить практически в любом месте.
Более того, такие сооружения можно ставить друг на друга в шахматном порядке, что в итоге создаст интересную композицию с причудливой архитектурой.
Дом-труба
novate.ru
Такое жилье идеально подойдет для проживания одного, максимум двух человек. Понятно, что площадь проживания будет стесненной, но здесь есть ванная, туалет, гостиная и кухня. Дом обставлен всей необходимой для жизни мебелью и техникой: есть где спать, хранить вещи и еду.
Дом-труба
novate.ru
Стоит отметить, что идея создания таких домов прижилась в Гонконге. Кроме того, ею заинтересовались и в других городах и странах.
Дом-труба
novate.ru
Как сообщали НЕРУХОМІ, норвежские дизайнеры разработали проект домика на дереве, в котором могут жить не только дети, но и взрослые.
Здание имеет форму ДНК
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