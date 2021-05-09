В Сеуле построят небоскреб в виде пальца, с отпечатком заказчика. Фото

В Сеуле по заказу бывшего премьер-министра Ли Сен Су возведут 13-этажный небоскреб-башню в виде пальца.

Как сообщает Inhabitat.com, за реализацию проекта взялся известный корейский архитектор Мун Хун. Его башня будет выполнена на основе отпечатков пальца заказчик. В архитектурном бюро сообщили, что предложили несколько вариантов будущего проекта, но экс-премьер выбрал именно этот. "Башня в виде перста с отпечатками пальцев завоевала его сердце", - добавили в компании.

Описание: В Сеуле построят башню-палец Источник: inhabitat.com Alt:

На крыше высотки будет обустроен сад, а окна здания будут выполнены в виде папиллярных борозд.

Описание: В Сеуле построят башню-палец Источник: inhabitat.com Alt:

На нижних этажах разместятся различные студии и прочая коммерческая площадь. Верхние этажи отведут под пентхаус для заказчика. Проект получил название YDP Tower, к его реализации планируют приступить в конце этого года или начале следующего.

Описание: В Сеуле построят башню-палец Источник: inhabitat.com Alt:

Ли Сен Су – корейский ученый и политик, 29 премьер-министр Республики Корея. В 2007 году баллотировался на пост президента Южной Кореи, впрочем, неудачно.

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