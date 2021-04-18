Топ-5 проектов эпатажного архитектора Фрэнка Гери. Фото

Фрэнк Гери – известный американский архитектор канадского происхождения, который стоял у истоков деконструктивизма и был отмечен престижной Притцкеровской премией.

Он поразил мир нестандартным подходом к архитектуре и получил широкое признание в отрасли, но при этом не раз подвергался жесткой критике.

За свою жизнь Гери работал с наследниками Уолта Диснея, первым президентом Чехии, французской компанией LVMH (ей принадлежат такие бренды как Christian Dior и Louis Vuitton). Как отмечали коллеги, Гери полностью отдавался всем своим проектам – жилым комплексам, отелям, клиникам, делая их непохожими ни на одно здание в мире.

Предлагаем топ-5 самых известных работ архитектора.

Дом Фрэнка Гери в Санта-Монике, США

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Гери был из небогатой семьи и в начале своей карьеры не мог себе позволить купить шикарный дом. В Санта-Монике он вместе с женой купили бунгало 20-х годов постройки и решил его реконструировать.

Он не стал сносить стены здания, а обнес их гофрированным алюминием, стеклом и сеткой. "Мне сразу понравилась идея оставить здание нетронутым, но в голову пришла мысль построить вокруг него новый дом", - рассказал архитектор в одном из своих интервью.

Между тем, далеко не всем соседям пришлась по душе идея Гери, они пытались протестовать и угрожать ему арестом. Но, как оказалось, скандал лишь привлек к архитектору клиентов.

"Дом Фреда и Джинджер" в Праге, Чехия

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Над одним из своих знаменитых проектов в столице Чехии Фрэнк Гери трудился вместе с коллегой Владо Милуничем по заказу первого президента страны Вацлава Гавела.

За четыре года удалось возвести здание в основе которого были две башни, одна из которых изгибалась. Чехи за изгибы башни назвали дом танцующим в честь звезд известного голливудского фильма "Фред и Джинджер". Изгиб башни архитекторам удалось достичь с помощью стеклянных панелей, закрепленных на бетонных балках.

Сегодня в этом здании располагаются офисы, галереи, отель и ресторан. В 1996 году британский журнал Time наградил "танцующий дом" премией.

Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, США

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По заказу вдовы знаменитого художника-мультипликатора Уолта Диснея Лилиан архитектор взялся за реализацию проекта в конце 80-х годов. Женщина пожертвовала на строительство около 50 млн долларов, которое завершилось в 2003-м году.

Фасад был выполнен из нержавеющей стали, в котором красиво отражались огни ночного города. Угол наклона впоследствии пришлось немного изменить, так как солнечные лучи отражались на соседние дома и жильцы жаловались, что летом становилось у них очень жарко.

Тем не мене, необычная форма создавал иллюзию парящего дома. Здание стало символом современного Лос-Анджелеса, у которого нередко проводят экскурсии для туристов.

Корпус Массачусетского технологического института, Бостон, США

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Стоит отметить, что не все проекты архитектора воспринимались общественностью. Одним из таких был корпус Массачусетского технологического института. К реализации проекта Гери приступил в 2004 году. Ранее здание было деревянным с длинными темными коридорами. Гери решил полностью отойти от стереотипов и возвести здание с фасадом из переплетающихся конструкций в виде зигзага. Многоугольные кирпичные части оранжевого цвета соединились с причудливыми башнями из металла.

В итоге результат получился довольно спорным и подвергся критике. Но были и те, кто назвал проект Гери "смелым и свободным". Тем не менее руководство института подало в суд на архитектора, заявив, что из-за неправильно сложенной конструкции кирпичная кладка потрескалась и здание покрылось плесенью. Архитектор в свою очередь заявил, что это произошло из-за экономии средств заказчика. В итоге конфликт удалось урегулировать лишь спустя три года.

Здание фонда Louis Vuitton в Париже, Франция

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Президент компании LVMH Бернар Арно обратился к Гери с предложением о строительстве здания фонда Луи Виттон. Комплекс возвели в 2014 году в Булонском лесу. Это массивная конструкция из белых каменных блоков, что делало здание похожим на огромный айсберг. Фасад украсили огромными стеклянными панелями, которые придавали вид парусов. Прочность обеспечили за счет деревянных балок и стальных колонн. Почти прозрачный материал фасада позволил свету и окружающей природе непрерывно отражаться на стенах, создавая узор. Внутри здания обширные светлые помещения. Этого достигли за счет прозрачных материалов, крупных балок и зеркальных поверхностей.

Сейчас в здании проводятся экскурсии, устраиваются концерты, проводят различные конференции.

Стоит подчеркнуть, что работы Фрэнка Гери далеко не всегда воспринимались общественностью, его часто критиковали за неуместную эпатажность. Тем не менее, в 1989 году он был отмечен Притцкеровской премией, самой престижной архитектурной премией в мире – аналог Нобелевской. К слову, икону стиля Заху Хадид также отметили этой наградой в 2004 году.