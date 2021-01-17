В Саудовской Аравии построят город без машин. Видео

Власти Саудовской Аравии на берегу Красного моря запланировали строительство нового экологичного города, главной особенностью которого станет полное отсутствие автомобильных дорог и соответственно машин в нем.

Как сообщает Dezeen, новый проект The Line будет иметь протяженность в 170 км. Линейный город будут строить в рамках комплекса Neom. На его финансирование правительство, Государственный инвестиционный фонд и местные меценаты привлекли около $500 млрд.

По задумке авторов проекта, в новом городе будут проживать миллион человек. Вся инфраструктура будет размещена блоками, так что любой житель сможет добраться до школы, магазина или больницы пешком минут за пять. Также весь город будет окружен зеленой зоной, до которой добраться можно также минут за пять.

Доехать из одного конца в другой можно с помощью метро. Вся поездка должна занимать не более 20 минут.

Жизнь города будет обеспечивать зеленая энергетика, что позволит сохранить экологию. Кроме того, новые технологии благополучно скажутся на экономике страны, которая базируется главным образом на экспорте нефти.

"Зачем жертвовать природой ради развития? Мы должны преобразовать концепцию обычного города в футуристический", - заявил наследный принц Мухаммед ибн Салман.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Дубае собираются построить город-небоскреб, состоящий из трех зданий, самое высокое из которых будет насчитывать 300 этажей. За реализацию проекта The Link возьмется итальянский архитектор Луки Курчи.