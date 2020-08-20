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В самом центре Киева в культовом здании обвалились балконы

20.08.2020 - 09:17

В доме на Рейтарской, 15, в центре Киева обвалились верхние балконы, здание в критическом состоянии, о пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Об этом написали в паблике Ukrainian Modernism на Facebook.

"Alarm! У культового сооружения известных киевских архитекторов Авраама Милецкого и Владимира Шевченко – здания поликлиники Союза писателей Украины – обвалились верхние балконы", - говорится в сообщении.

Здание было построено в 1986 году, ранее там располагалась поликлиника Союза писателей Украины. Дом в форме лестницы в небо спроектировали киевские архитекторы Авраам Милецкий и Владимир Шевченко. Здание уже давно не принадлежит Союзу писателей и по имеющимся данным сейчас им владеет компания Бракераж, которая занимается арендой недвижимости.

Сейчас здание находится в критическом состоянии и требует немедленного ремонта.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в исторической части Львова много домов, которые находятся в плачевном состоянии и несут угрозу для жителей и гостей города. К примеру, на улице Печатной часть фасада упала на тротуар и по счастливой случайности также никого не травмировала.

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