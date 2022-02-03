В прошлом году 777 семей заключили договоры по программам Госмолодежилья

В прошлом году в Украине по программам Госмолодежилья подписали договоры на получения жилья 777 семей.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в Украине проблема обеспечения жильем – одна из самых серьезных. Госмолодежилье реализует ряд государственных программ, которые помогают украинцам приобрести свой дом или квартиру. "В прошлом году 777 семей приняли участие в программах Фонда. Таким образом, они могут получить кредит на льготных условиях или же компенсировать часть стоимости жилья", - рассказала чиновница.

Описание: 777 семей стали участниками программ Госмолодежилья Источник: in.ck.ua Alt:

Она отметила, что речь идет не только о молодых семьях, участниками также стали участники АТО/ООС и внутренне перемещенные лица.

В прошлом году уставный капитал Госмолодежилья составил почти 600 млн гривен, кредитный портфель – 2,2 млрд грн. За 30 лет работы фонд заключил более 40 тысяч договоров.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что украинцы используют программы Госмолодежьжилья прежде всего для покупки квартир, и гораздо реже приобретают частные дома. Фонд оказывает поддержку при покупке любого вида жилья: квартир или частных домов. Но при этом он не кредитует приобретения земли.