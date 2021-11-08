В Париже небоскреб-пирамиду признали опасным для экологии. Фото

В Париже собираются построить к 2026 году необычный небоскреб в виде огромной пирамиды. Однако уже сегодня проект, находящийся на стадии разработки, резко раскритиковали экологи.
Проект небоскреба Tour Triangle
skyscrapercenter
Как сообщает News.24, авторами проекта Tour Triangle являются архитекторы из Швейцарии Жак Херцог и Пьер де Мерон. По их задумке, это должен быть 180-метровый небоскреб, общая площадь которого – 92 тысячи квадратных метров. Спонсором строительства выступила французская страховая компания AXA. Высотка должна стать одной из немногих, которая расположится в черте Парижа. Строительные работы должны начаться уже в следующем году.
Проект небоскреба Tour Triangle
skyscrapercenter
Между тем, далеко не все представители городского совета одобрили проект. По мнению противников небоскреба, он не совместим с целью Франции сократить выбросы парниковых газов, так как здание может оставить катастрофический углеродный след.
Проект небоскреба Tour Triangle
skyscrapercenter
Как сообщали НЕРУХОМІ, весь цивилизованный мир следует новому тренду в строительстве, внедряя новую концепцию застройки мегаполисов. В частности, в США в рамках борьбы с глобальным потеплением на планете решили изменить уплотнение инфраструктуры. А в столице Нидерландов с 2025 года будут строить дома, которые на 20% будут состоять из дерева или других биоматериалов. Это должно снизить применение бетона и стали, при производстве которых выделяется углекислый газ.