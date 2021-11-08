В Париже небоскреб-пирамиду признали опасным для экологии. Фото

В Париже собираются построить к 2026 году необычный небоскреб в виде огромной пирамиды. Однако уже сегодня проект, находящийся на стадии разработки, резко раскритиковали экологи.

Описание: Проект небоскреба Tour Triangle Источник: skyscrapercenter Alt:

Как сообщает News.24, авторами проекта Tour Triangle являются архитекторы из Швейцарии Жак Херцог и Пьер де Мерон. По их задумке, это должен быть 180-метровый небоскреб, общая площадь которого – 92 тысячи квадратных метров. Спонсором строительства выступила французская страховая компания AXA. Высотка должна стать одной из немногих, которая расположится в черте Парижа. Строительные работы должны начаться уже в следующем году.

Описание: Проект небоскреба Tour Triangle Источник: skyscrapercenter Alt:

Между тем, далеко не все представители городского совета одобрили проект. По мнению противников небоскреба, он не совместим с целью Франции сократить выбросы парниковых газов, так как здание может оставить катастрофический углеродный след.

Описание: Проект небоскреба Tour Triangle Источник: skyscrapercenter Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, весь цивилизованный мир следует новому тренду в строительстве, внедряя новую концепцию застройки мегаполисов. В частности, в США в рамках борьбы с глобальным потеплением на планете решили изменить уплотнение инфраструктуры. А в столице Нидерландов с 2025 года будут строить дома, которые на 20% будут состоять из дерева или других биоматериалов. Это должно снизить применение бетона и стали, при производстве которых выделяется углекислый газ.