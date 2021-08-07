В Осло из переработанных материалов возвели музей Мунка. Фото

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В столице Норвегии построили 13-этажный музей знаменитого художника Эдварда Мунка, при строительстве использовали переработанные материалы.
Как сообщает издание Dezeen, за разработку проекта отвечало архитектурное бюро Estudio Herrero. Здание расположилось на берегу, недалеко от оперного театра. Здесь будет храниться самая большая в мире коллекция работ Мунка. Здесь также можно будет посмотреть на один из вариантов картины "Крик" и на работы с самыми разнообразными форматами. К примеру фрески Alma Mater шириной 11,5 метра.
Музей Мунка в Осло
dezeen.com
Помимо работ художника в музее будут залы с экспонатами, рассказывающими об истории Осло. Общая выставочная площадь – порядка 26 тысяч квадратных метров.
Музей Мунка в Осло
dezeen.com
Фасад здания покрывают алюминиевые панели, а переработанные материалы, которые использовались в строительстве, соответствуют качеству Passivhaus и являются экологически безопасными.
Музей Мунка в Осло
dezeen.com
На крыше музея оборудуют смотровую площадку с видами на горы и фьорды Осло.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Норвегии хотят построить уникальный судоходный тоннель в самой узкой части горного полуострова Стад. В марте проект получил разрешение на начало строительства. В 2021 году на первый этап реализации из госбюджета Норвегии будет выделено 8,8 млн долларов. Общие инвестиции оцениваются в 330 млн долларов. Срок строительства – 3-4 года.
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