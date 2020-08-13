В Норвегии построят первый в мире тоннель для кораблей. Видео

В Норвегии собираются построить уникальный судоходный тоннель в самой узкой части горного полуострова Стад.

Об этом сообщили в Норвежской береговой администрации (NCA), передает Sea News.

Как стало известно, строительство Stad Ship Tunnel изначально должно было стартовать еще в прошлом году, однако до сих пор так и не началось. Пока проект проходит дополнительный аудит, который, по словам представителей NCA, должен завершиться уже в текущем году.

"Проект пока не финансируется правительством Норвегии. Но мы надеемся получить финансирование из госбюджета уже в 2021 году. В этом году проводятся подготовительные работы, в том числе по приобретению земли и археологические раскопки", - рассказали чиновники.

Согласно плана проекта, Stad Ship Tunnel свяжет два фьорда и поможет судам избежать трудностей морского пути в этой части норвежского побережья. Проход здесь небезопасен из-за сильного ветра и мощного течения. Очень часто суда подолгу простаивают в ожидании благоприятных погодных условий.

Таким образом тоннель существенно ускорит процессы морской логистики, что благоприятно скажется на экономике региона.

Разработчики проекта утверждают, что Stad Ship Tunnel пройдет под горой высотой более 300 м. В процессе сооружения баржами будет вывезено около 3 млрд куб. метров твердых горных пород. Все строительство займет около четырех лет.

Отмечается, что полуостров Стад огибают не менее 20 судов в сутки, а с открытием нового морского тоннеля их количество может значительно увеличиться. Движение в тоннеле будет одностороннее, направление движения будет меняться каждый час, а специальный центр движения судов обеспечит оптимальный трафик в этом районе.