В Одессе суд запретил строительство ЖК Бисквитный, который уже успели построить

Пятый апелляционный админсуд запретил проводить строительство жилого комплекса Бисквитный в Среднефонтанском переулке, 3 в Одессе.

Как сообщают местные СМИ, такие меры были применены в качестве обеспечения иска об отмене разрешения, выданного городским ГАСКом, на строительные работы. На сегодняшний день жилой комплекс достроен и рабочие занимаются отделочными работами. Ввод в эксплуатацию дома запланирован на 1 квартал 2021 года. До этого ГАСИ в Одесской области аннулировало зарегистрированное городским ГАСКом разрешение на строительные работы, но работы все равно продолжались.

Описание: ЖК Бисквитный Источник: nerukhomi.ua Alt:

Еще в сентябре 2019 года городской ГАСК зарегистрировал разрешение на строительные работы. Но уже в феврале 2020 года ГАСИ в Одесской области аннулировала разрешение и тем самым запретило вести строительство. Однако, городскому ГАСКу это почему-то не понравилось, и он решил обжаловать аннуляцию в суде. Очень странно, почему городской ГАСК решил выступить на стороне застройщика и просить суд признать внеплановую проверку областными инспекторами противоправной. Тем не менее суд поддержал позицию городского ГАСКа. А вот 23 декабря 2020 года Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу ГАСИ в Одесской области и снова направил рассмотрение дела в апелляционный суд.

Стоит подчеркнуть, что против строительства этого ЖК активно выступают жители соседних домов. Бисквитный построен вплотную к дому дореволюционной постройки в переулке Садовом, 10. По словам жителей двухэтажки, из-за соседнего строительства их дом пошел трещинами, прямо во двор летит мусор, а во время сильного ветра со стены сорвались железные конструкции и проломили крышу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, одесский ГАСК уже не в первый раз становится на защиту скандальных объектов. К примеру, во время рассмотрения Пятым апелляционным административным судом дела по строительству ЖК Пространство на Маячном ГАСК тоже выступил на стороне застройщика, поддержав его позицию.