В Одессе суд расторг договор по масштабному строительству в микрорайоне Черемушки

В Одессе Хозяйственный суд расторг договор строительства ЖК Грин парк в жилом массиве Черемушки. Таким образом был удовлетворен иск коммунального предприятия Городское капитальное строительство.

Также, согласно решению суда, строительная компания "Забудова" должна будет выплатить коммунальному предприятию около миллиона гривен, передает Думская.

Как отмечается, в 2016 году стороны подписали договор, согласно которому застройщику предоставили земельный участок, на котором должны возвести жилой комплекс. Строительную компанию также обеспечили всеми необходимыми для строительства разрешительными документами. В свою очередь "Забудова" должна была привлечь инвестиции и начать строить ЖК. Но строительные работы вскоре остановились, едва начавшись, а застройщик начал накапливать долги.

Описание: ЖК Грин парк Источник: Думская Alt:

В итоге коммунальное предприятие вынуждено было обратиться в суд. Кроме того, строительство жилого комплекса было запланировано на месте нескольких многоэтажек, что вызвало недовольство со стороны местных жителей. Они утверждают, что строители снесли их гаражи и организовали проезд строительной техники через их дворы, что вызвало дополнительное возмущение со стороны одесситов.

Отметим, что масштабное строительство должно было происходить на улицах Комарова, Героев Крут, Маршрутной и Сибирской.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве суд обязал снести многоэтажный жилой дом по улице Августина Волошина, что в Соломенском районе, который был построен с грубыми нарушениями законодательных и строительных норм.