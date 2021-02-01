В Одессе прямо на пляже возводят трехэтажное здание

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В Одессе прямо на пляже под видом реконструкции лодочной станции хотят построить трехэтажную гостиницу.
На пляже в Одессе развернулось строительство
trassae95.com
Как сообщают местные СМИ, строительство началось на песке пляжа на 10-й станции Фонтана. На этом месте находилась лодочно-спасательная станция, теперь ее оградили забором, а на информационном листке указали, что здесь проводятся реконструкционные работы. Изображенное здание при этом очень похоже на обычную гостиницу. Новое здание вырастет до трех этажей.
На пляже в Одессе развернулось строительство
trassae95.com
Охраняет круглосуточно стройку муниципальная охрана. Заказчик – КП "Побережье Одессы", подрядчик – компания Ростинвестгруп.
Как подчеркивают СМИ, месяц назад мэр города Геннадий Труханов в сопровождении замов и чиновников горадминистрации обошли пляжи от 16-й станции Фонтана и пообещали убрать все сооружения, которые закрывают песок.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее горсиполком принял решение о демонтаже на городских пляжах Одессы ряда временных сооружений, возведенных арендаторами без надлежащей документации и согласований.
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