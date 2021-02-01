В Одессе прямо на пляже возводят трехэтажное здание

В Одессе прямо на пляже под видом реконструкции лодочной станции хотят построить трехэтажную гостиницу.

Описание: На пляже в Одессе развернулось строительство Источник: trassae95.com Alt:

Как сообщают местные СМИ, строительство началось на песке пляжа на 10-й станции Фонтана. На этом месте находилась лодочно-спасательная станция, теперь ее оградили забором, а на информационном листке указали, что здесь проводятся реконструкционные работы. Изображенное здание при этом очень похоже на обычную гостиницу. Новое здание вырастет до трех этажей.

Описание: На пляже в Одессе развернулось строительство Источник: trassae95.com Alt:

Охраняет круглосуточно стройку муниципальная охрана. Заказчик – КП "Побережье Одессы", подрядчик – компания Ростинвестгруп.

Как подчеркивают СМИ, месяц назад мэр города Геннадий Труханов в сопровождении замов и чиновников горадминистрации обошли пляжи от 16-й станции Фонтана и пообещали убрать все сооружения, которые закрывают песок.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее горсиполком принял решение о демонтаже на городских пляжах Одессы ряда временных сооружений, возведенных арендаторами без надлежащей документации и согласований.