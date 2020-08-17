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В Одессе протестовали жильцы горевшего ЖК ОСТРОВА. Фото, видео

17.08.2020 - 10:02

В Одессе жители комплекса ОСТРОВА на выходных вышли на акцию протеста, после того как их дом из-за пожара на несколько дней оказался обесточенным.

Как сообщает Думская, в акции участвовали больше сотни людей. Они ходили по пешеходному переходу, мешая таким образом автомобилистам. В итоге между протестующими и водителями периодически вспыхивали конфликты.

Как сообщается, из-за пожара без света остался не только горевший корпус, но и соседний — всего больше 400 квартир. Кроме того, в ЖК ОСТРОВА насосы электрические, поэтому помимо света, у людей пропала и вода.

"Дома превратились в коробки, в них невозможно жить", — говорят жильцы.

Они винят в происходящем застройщика — компанию KONA, которая сдала жилкомплекс с многочисленными нарушениями, — и требуют провести независимую экспертизу зданий и определить причины пожара. Отметим, что ЖК ОСТРОВА до сих пор питается от временной линии, которую протянули пару лет назад, после того как рабочие во время ремонта тепловой магистрали повредили подземную линию электроснабжения.

Пожар в Одессе

Скриншот

Как сообщается на ресурсе НЕРУХОМІ, ЖК ОСТРОВА имеют низкий рейтинг – 3,4. Как отмечается, дом частично сдан, отмечены проблемы с парковкой. Документы сейчас проверяются экспертами.

Объекты:

ЖК Острова

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