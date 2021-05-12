В Одессе продают два старинных особняка – памятника архитектуры

В Одессе собираются продать два старинных особняка, которые были построены в конце XIX и начале XX веков и оба являются памятниками архитектуры местного значения.

Описание: Особняк Менделевича Источник: archodessa.com Alt:

Как сообщают местные СМИ, речь идет об особняке Менделевича на ул. Маразлиевской, 18 и об особняке Ермила Запорожченко на ул. Уютной, 7. Первое здание пытаются продать с 2019 года. За это время цена на него упала с $2,5 млн до $2 млн. С особняком Запорожченко ситуация сложилась наоборот: в 2019 году его выставили на продажу за $700 тысяч, а сейчас его цена составляет $1 млн.

Описание: Особняк Запорожченко Источник: Alt:

Подчеркивается, что оба здания имеют огромную историческую ценность, один из них даже "снялся" в фильме "Бой на перекрестке". Сейчас особняки находятся в полуразрушенном состоянии и есть большая вероятность, что новый владелец не станет их восстанавливать, а разрушит окончательно, чтобы на этом месте построить жилые высотки.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в агентстве, которое разместило зимой объявление о продаже особняка по улице Уютной,7 сообщили, что указанное здание можно реконструировать в пятиэтажный дом с мансардой. Сейчас недвижимость принадлежит главе фармацевтической компании "Интерхим" Анатолию Редеру. Участок и дом оценили в $1 млн.

Особняк на Уютной был построен в 1909 году. Спроектировал здание архитектор Юрий Дмитренко по заказу Ермила Запорожченко, о котором писал Валентин Катаев в своих произведениях. В 1991 году дому предоставили статус памятника архитектуры.